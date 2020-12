Bielsko-Biała. Ksiądz, internauci i personel sklepu pomogli złapać złodzieja

Do kradzieży doszło na terenie Parafii pod wezwaniem Świętego Franciszka w bielskiej Wapienicy. Około godziny 14.00 do kościoła przyjechał na rowerze nastoletni ministrant, który zostawił swój jednoślad pod zakrystią. Kiedy wrócił po mszy i chciał odjechać, stwierdził, roweru już nie było. Opowiedział o wszystkim mamie, która zgłosiła kradzież na policję.

Bielsko-Biała. Złodziej wpadł w sklepie

Wiadomości o okradzionym nastolatku szybko obiegły mieszkańców Wapienicy, którzy zaangażowali się w poszukiwania złodzieja i skradzionego jednośladu. Już następnego dnia sprawcę rozpoznali pracownicy jednego z miejscowych supermarketów, do którego przyszedł na zakupy. Personel szybko wezwał policję, a ochroniarz uniemożliwił 50-latkowi ucieczkę.

Na miejsce szybko dotarli policjanci, którym mężczyzna przyznał się do kradzieży. Powiedział też, gdzie ukrył jednoślad. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnej bazie danych okazało się, że jest on poszukiwany przez bielski sądw związku z jego wcześniejszymi występkami. Miał do odbycia karę roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności i od pewnego czasu skutecznie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Stróże prawa odzyskali skradziony rower, który trafił w ręce prawowitego właściciela, a podejrzewany o jego kradzież 50-latek usłyszał zarzut kradzieży, za którą grozi mu kolejne 5 lat za kratami.