Bielsko-Biała. Ci złodzieje mieli tupet. Podczas ucieczki i szarpaniny dalej kradli!

Do zdarzenia doszło w supermarkecie przy ulicy Babiogórskiej w Bielsku-Białej. Dwoje mieszkańców Ustronia zrobiło zakupy za kwotę ponad 200 złotych. 20-latka i jej 31-letni kompan skasowali zakupy na samoobsługowej kasie, a następnie udając, że płacą BLIK-iem chcieli wyjść ze skradzionymi towarami.

Zauważyli to pracownicy sklepu i postanowili ująć złodziei na gorącym uczynku. Wtedy rabusie zaczęli ich szarpać i próbowali uciec z częścią skradzionych towarów. Zostali jednak skutecznie powstrzymani przez pracowników, a następnie zatrzymani.

Podczas kontroli osobistej policjanci znaleźli przy kobiecie ukryty telefon komórkowy. Okazało się, że podczas szarpaniny jednemu z pracowników sklepu wypadł warty ponad 600 złotych smartfon, a 20-latka niepostrzeżenie schowała go do torebki. Policjanci zabezpieczyli także nagranie z monitoringu, które zostanie dołączone do akt sprawy.