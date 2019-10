Skrajna prawica wysyła pogróżki niemieckim politykom

Niemieccy politycy dostają listy z pogróżkami przed wyborami do landtagu Turyngii. Co najmniej jedna z rozesłanych gróźb kończyła się hitlerowskim pozdrowieniem "Heil Hitler”.

Dirk Adams poinformował, że pogróżka została wysłana do niego w piątek pocztą elektroniczną prawdopodobnie przez neonazistowskich ekstremistów. E-mail zawierał podpis "Cyber Reichswehr”. Politykowi Zielonych zagrożono, że jeśli nie opuści swojej partii, ktoś zaatakuje go nożem albo podłoży mu bombę do samochodu.