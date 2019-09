Katarzyna Lubnauer komentuje zatrzymanie strażnika. "Miał przy sobie broń"

Katarzyna Lubnauer stwierdziła, że poczuła się zaniepokojona groźbami śmierci, które otrzymała, dopiero gdy zatrzymano funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej. - Zabrzmiało to już inaczej, niż gdy się myśli o sprawcy, który jest gdzieś w dużej odległości - przyznała.

Katarzyna Lubnauer w rozmowie nt. zatrzymania funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej mówiła o "paskach grozy" TVP (PAP, Fot: Przemysław Piątkowski)

- On (SMS - red.) trafił na kontakt24 do TVN i wy zgłosiliście go na policję. Przy czym policja zadzwoniła do mnie i poprosiła, bym złożyła zgłoszenie - wyjaśniła Katarzyna Lubnauer w rozmowie z TVN24.

Polityk nie sądziła, by sprawa gróźb, które jej dotyczyły, została szybko rozwiązana. Nie zamierzała również jej upubliczniać. - Moje informowanie (o pogróżkach - red) mogłoby zachęcić kolejne osoby - stwierdziła.

Posłanka wyjaśniła, że po godz. 1 w nocy zadzwonił do niej komendant rejonowy policji i powiedział, żeby nie wychodziła z hotelu sejmowego, ponieważ namierzono autora wiadomości. - Zabrzmiało to już inaczej, niż gdy się myśli o sprawcy, który jest gdzieś w dużej odległości - powiedziała.

Gdy okazało się, że chodzi o funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, Lubnauer przyznała, że jej zdaniem ta formacja "się zmieniła" za rządów PiS. - To jest służba mundurowa, która ma uprawnienia, by posiadać przy sobie broń ostrą. Co więcej, podczas aresztowania on miał ją przy sobie - zaznaczyła.

Zaznaczyła, że strażnik powoływał się w swojej wiadomości na konieczność zabicia jej, tak jak to miało miejsce z Pawłem Adamowiczem. - Ktoś to potraktował jako wzór do naśladowania - stwierdziła.

W ocenie polityk rolę w nakładaniu negatywnej presji hejtu na ludzi odgrywa telewizja publiczna. Jej zdaniem "paski grozy" w TVP zachęcają do podobnych zachowań.