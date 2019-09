Elżbieta Witek o groźbach pod adresem Katarzyny Lubnauer. "Konsekwencje będą surowe"

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek odniosła się do sprawy gróźb, jakie pod adresem posłanki PO-KO Katarzyny Lubnauer kierował jeden z członków Straży Marszałkowskiej. Była szefowa MSWiA ostro skrytykowała funkcjonariusza.

"Niedopuszczalne i dyskredytujące funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej zachowanie, będzie skutkowało surowym konsekwencjami. Nie ma miejsca dla takich ludzi w służbie, do której wszyscy parlamentarzyści powinni mieć zaufanie. Wyrażam swoje ubolewanie w związku z tą sytuacją" - czytamy na Twitterze Elżbiety Witek.

Posłanka PO-KO podziękowała stołecznej policji za sprawne działania w tej sprawie. Jednocześnie zwróciła się do osób, które na co dzień posługują się hejtem w sieci. "Niech będzie to ostrzeżenie dla wszystkich twórców takich anonimowych gróźb, że nie są bezkarni" - czytamy na Facebooku Lubnauer.