Groził Katarzynie Lubnauer śmiercią. Okazało się, że jest funkcjonariuszem Straży Marszałkowskiej

W niedzielę nieznany sprawca wystosował pod adresem posłanki PO-KO Katarzyny Lubnauer pogróżki. Mężczyzna został już zatrzymany przez policję. Okazało się, że jest to funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej.

O e-mailu z pogróżkami poinformowała rano na swoim profilu na Facebooku Katarzyna Lubnauer. Dziękowała także stołecznej policji za szybką i sprawną akcję. Poproszony o komentarz w tej sprawie rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak zwrócił uwagę, że w okresie przedwyborczym nie brakuje gróźb kierowanych wobec polityków wszystkich opcji. - Z naszej strony nigdy nie zabraknie determinacji w dotarciu do osób, którym wydaje się, że są anonimowe - zapewnił.

"Gdzie my żyjemy? Hejter groził śmiercią posłance Katarzynie Lubnauer. Napisał do niej: "trzeba cie zabić jak tego złodzieja Adamowicza". Radio ZET: podejrzany to strażnik ze Straży Marszałkowskiej" - zareagował dziennikarz "Faktu" Tomasz Kuzia.