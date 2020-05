Skarga sędziego Pawła Juszczyszyna odrzucona. Jest orzeczenie sądu ws. decyzji Zbigniewa Ziobry o cofnięciu delegacji

Sąd stwierdził, że decyzja Zbigniewa Ziobry ws. Pawła Juszczyszyna nie należy do jego kognicji. Z orzeczenia wynika, że działanie prokuratora generalnego dotyczące odwołania sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie z delegacji w Sądzie Okręgowym było aktem kierownictwa wewnętrznego z zakresu administracji sądowej.

Sędzia Paweł Juszczyszyn zapowiedział już, że zamierza złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Paweł Juszczyszyn odwołany z delegacji przez Zbigniewa Ziobrę

Sprawa konfliktu między Zbigniewem Ziobro a Pawłem Juszczyszynem pochodzi jeszcze z 2019 roku. Olsztyński sędzia został wówczas odwołany przez niego z delegacji po tym, jak zażądał od Kancelarii Sejmu opublikowania list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa .

Zrobił to, rozpoznając apelację w sprawie cywilnej. Argumentował, że chciał sprawdzić, czy sędzia nominowany przez nową KRS był uprawniony do orzekania w pierwszej instancji. Po tej decyzji minister sprawiedliwości natychmiast cofnął Juszczyszynowi delegację do Sądu Okręgowego.