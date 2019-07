Sinice nad Bałtykiem – 29 lipca 2019. Gdynia, Sopot i Hel ucierpiały z powodu zakwitu sinic. Sprawdź, które kąpieliska zamknięto w poniedziałek

Sinice nad Bałtykiem – 29 lipca 2019. Zanim wybierzesz się na plażę, zobacz, czy woda w wybranym akwenie nadaje się do kąpieli. W poniedziałek zamknięto liczne kąpieliska na Helu, w Sopocie i w Gd

Sinice – czym są i po czym je rozpoznać?

Sinice są samożywnymi mikroorganizmami należącymi do królestwa bakterii. Rozmnażają się wegetatywnie (np. przez podział komór) i mogą wystąpić we wszystkich zbiornikach wodnych, choć najczęściej można jest spotkać właśnie w wodzie morskiej. Sinice produkują ponad sto toksycznych związków, które działają drażniąco na skórę, wątrobie i układ oddechowy. Rozróżnienie sinic od glonów jest bardzo ważne. W momencie, gdy dochodzi do zakwitu wód i panuje sprzyjająca pogoda, na powierzchni morza może wystąpić „kożuch”. Jego barwa uzależniona jest od rodzaju bakterii, wieku zakwitu, a także przenikania światła. Sinice można spotkać w różnych odcieniach kolorów szarego, niebieskiego oraz zielonego. Towarzysz im pojawiająca się na linii brzegowej gęsta piana oraz ziemisty, nieprzyjemny zapach.