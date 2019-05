Sejm. Scheuring-Wielgus krytykuje Nitrasa. "Żenujące wykorzystywanie krzywdy ofiar pedofilów"

- Żenujące wykorzystywanie krzywdy ofiar pedofilów w sutannach w kampanii wyborczej - tak Joanna Scheuring-Wielgus skomentowała zachowanie Sławomira Nitrasa w Sejmie. Polityk próbował przekazać dziecięce buciki Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Przypomnijmy: w czwartek posłowie przegłosowali nowelizację kodeksu karnego. To efekt filmu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu".Tempo zmian jest błyskawiczne. Pierwszy projekt wpłynął do Sejmu we wtorek.