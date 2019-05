Sejm przyjął nowelizację Kodeksu karnego ws. pedofilii. Ekspresowe tempo

Posłowie przyjęli nowelizację Kodeksu karnego, która ma zaostrzać kary za przestępstwa seksualne wobec dzieci. To efekt filmu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu". Tempo zmian jest błyskawiczne. Pierwszy projekt wpłynął do Sejmu we wtorek.

Prace nad nowelizacją projektu karnego idą w szybkim tempie. Jak argumentowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości to efekt publikacji filmu Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu". Projekt już we wtorek trafił do Sejmu. Do I czytania nowelizacji doszło w środę. Po burzliwej dyskusji posłowie zdecydowali się skierować projekt do komisji ustawodawczej.

Ta w ciągu niewiele ponad dwóch godzin rozpatrzyła wszystkie proponowane zmiany i wprowadziła jedynie kilka z kilkudziesięciu poprawek. Do drugiego czytania, a kilka godzin później trzeciego, doszło w czwartek. Przed godziną 22 posłowie przyjęli nowelizację. Za głosowały 263 osoby, przeciw były 3, a kolejne 3 się wstrzymały.

Zgodnie z nowelizacją za zgwałcenie dziecka pedofil może trafić do więzienia na nawet 30 lat. Najbardziej zaburzonym sprawcom grozić będzie dożywocie. Dodatkowo czyny pedofilskie nie będą ulegać przedawnieniu. Zlikwidowane zostaną również kary w zawieszeniu. Ochroną karną przed pedofilami zostaną objęte dzieci do 16. roku życia, a nie jak dotychczas 15. Z kolei w "rejestrze pedofilów" ujawniony zostanie powód skazanych.

