Błyskawiczne tempo prac w Sejmie. Projekt nowelizacji zaostrzający kary za pedofilię przyjęty przez komisję

Potężna nowelizacja Kodeksu karnego i kilku innych ustaw, zaostrzająca m.in. kary za pedofilię, procedowana jest w Sejmie w błyskawicznym tempie.We wtorek projekt trafił do laski marszałkowskiej, a w środę przeszedł już I czytanie posiedzeniu Sejmu i został zaakceptowany z kilkoma poprawkami przez sejmową komisję.

- Czy pan przewodniczący wie, co przyjęliśmy? - dopytywał się szefa komisji ustawodawczej poseł PO-KO Borys Budka. Rzeczywiście, tempo prac w komisji było zaskakujące. Posłowie, za wyjątkiem posła PiS Waldemara Budy, nie zadawali żadnych pytań o proponowane zmiany w przepisach, nie zgłaszali żadnych poprawek. Przewodniczący komisji poseł Marek Ast odczytywał kolejny numer wprowadzanej zmiany, pytał czy są jakieś uwagi, po sekundzie stwierdzał, że komisja zmianę przyjęła.

Przyjęcie potężnej nowelizacji kodeksu karnego i kilku innych ustaw zajęło członkom komisji ustawodawczej zaledwie ok. 135 minut. To oznacza, że nad jednym punktem - a było ich ponad 130, debatowano średnio minutę. Jeśli dodać do tego dyskusję nad kilkoma poprawkami, które zgłosił poseł Waldemar Buda z PiS oraz wątpliwościami Biura Legislacyjnego Sejmu, okazuje się, że przyjęcie niektórych zmian zajęlo posłom sekundy.