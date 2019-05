Pedofilia w Kodeksie karnym. PiS może się wycofać z jednego z zapisów

PiS może się wycofać się z jednego z zapisów w nowelizacji Kodeksu karnego, zaostrzającego kary za pedofilię - wynika ze słów wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika. Ochroną karną przed czynami pedofilskimi miały zostać objęte dzieci do 16. roku życia, a nie do 15.

Gorąco w Sejmie. Co zakładają zmiany ws. kar za pedofilię?

Potężna nowelizacja Kodeksu karnego i kilku innych ustaw, zaostrzająca m.in. kary za pedofilię, procedowana była w Sejmie w błyskawicznym tempie. We wtorek projekt trafił do laski marszałkowskiej, a w środę przeszedł już I czytanie posiedzeniu Sejmu i został zaakceptowany z kilkoma poprawkami przez sejmową komisję.

Pedofilia w Kościele. Burza po filmie Tomasza Sekielskiego

- Ten film ukazał się w momencie, gdy jest bardzo gorąco. Niczego nie sugeruję, ale jak patrzę na to, co dzieje się w stosunku do Kościoła, widzę pewną sekwencję zdarzeń: Jażdżewski, profanacja obrazu Matki Bożej, film, akcja Biedronia… Przestępstwa pedofilii to zbrodnie i powinny być karane, niezależnie od tego, kto je popełnia. Trzeba to oczyścić, ale nie w ferworze walki politycznej. Ktoś na bazie tego tego filmu może próbować wywołać wojnę religijną - komentowała we wtorek minister Beata Kempa w programie "Tłit".