Gorąco w Sejmie. Nitras chciał przekazać dziecięce buciki Kaczyńskiemu

- Pytam się, ilu z tych księży siedzi w więzieniu? - pytał się w czwartek podczas obrad w Sejmie poseł PO Sławomir Nitras. Po odebraniu mu głosu przez Marszałka, podszedł do prezesa PiS i próbował wręczyć mu dziecięce buciki.



Nitras w emocjonalnych słowach opowiadał o przypadkach kościelnej pedofilii. - Z wielkim smutkiem patrzę na tę debatę. Chyba system VAR jest nam potrzebny do sprawdzenia tej debaty - rozpoczął swoje wystąpienie Nitras.

- Raport kościelny mówi o 382 księżach-pedofilach. W więzieniu jest dwóch. Pytam się gdzie jest tych 300 pozostałych? - zwracał się w emocjonalnych słowach do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. - To prawie 700 dzieci, to jest wyrzut sumienia nas wszystkich - przyznał Nitras.