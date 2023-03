"Przestroga dla politycznych pomazańców". Ostra reakcja sędziego

- Cieszę się z tego orzeczenia, jest ono dla mnie bardzo ważne, to ponad cztery lata walki. To także sygnał dla wielu szykanowanych dziś w Polsce sędziów. Ten wyrok pokazuje, że nie można używać instrumentów, które z pozoru wydają się legalne, czyli bez powodu przerzucać kogoś z wydziału do wydziału. To tak, jakby laryngolog przyszedł do pracy i nagle by mu powiedzieli, że od jutra ma być okulistą - tłumaczy sędzia.