PiS idzie na wojnę z TVN24. Wszystko z jednego powodu

TVN ignoruje ataki

Redakcja TVN24, jak pisał reporter WP Sebastian Łupak, nie chce oficjalnie odnosić się do ataków ze strony polityków PiS. Pragnący zachować anonimowość dziennikarz TVN powiedział WP: - Źle to świadczy o politykach, gdy zaczynają oceniać, kto gdzie powinien pracować i co to oznacza. A z drugiej strony nie dziwi mnie to, bo oni tak właśnie traktują TVP i przyzwyczaili się, że tam można łajać, upominać i sztorcować wszystkich dziennikarzy. Ale my nie jesteśmy TVP.