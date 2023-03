Będzie ruch PiS wobec TVN. "Przymierzamy się do tego"

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski przekazał, że jego partia przymierza się do złożenia skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na działania TVN. Powód? Reportaż "Franciszkańska 3". To materiał o papieżu Janie Pawle II. - Ten paszkwil nie zostanie sam sobie pozostawiony - podkreślił Sobolewski.