Spięcie na konferencji Ziobry. Zapytali o broń

Po przekazaniu informacji w tej sprawie dziennikarze mogli zadawać także pytania dotyczące innych wydarzeń. Jeden z redaktorów stacji TVN zapytał o broń, którą Ziobro miał przy sobie w poniedziałek, gdy składał kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary wypadków górniczych. To wtedy doszło do spięcia. Minister zasugerował, by stacja TVN zainteresowała się lepiej okolicznościami śmierci księdza Blachnickiego.