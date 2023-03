Będzie wniosek ws. broni Ziobry. "To nie szeryf, to paranoik"

W poniedziałek opublikowano zdjęcia Zbigniewa Ziobry z uroczystości w Rogowcu, na których widać, że za paskiem spodni nosi broń. To wzburzyło polityków opozycji. Poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski zapowiedział w programie "Tłit" WP złożenie wniosku do premiera i Marszałek Sejmu ws. broni ministra Ziobry. - Dzisiaj (we wtorek – red.) wpłynie oficjalne pismo do pana premiera Mateusz Morawieckiego i pani marszałek Witek czy mają wiedzę, czy minister Ziobro był sprawdzany (wchodząc do Sejmu – red.) i czy na posiedzenia rządu lub Sejmu przynosił broń - relacjonował polityk. Ziobro ma pozwolenie na broń. Jednak, jak twierdzi Gawkowski, "minister nie może jej wnosić do Sejmu ani na posiedzenia rządu, bo do tego są upoważnione jedynie odpowiednie służby". - Zbigniew Ziobro chciałby być szeryfem, a jest paranoikiem. Ja nie znam na świecie żadnego innego państwa, w którym minister sprawiedliwości musiałby nosić broń i robił to w tak ostentacyjny sposób - stwierdził Gawkowski. - Wyobrażam sobie ministra Ziobro, który wchodzi na posiedzenie rządu i siada koło premiera. Wyjmuje pistolet, kładzie przed sobą i mówi: "No to co? Rosyjska ruletka" - kpił Gawkowski.