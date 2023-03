Polskie bagno pod wezwaniem Jana Pawła II [OPINIA]

We "Franciszkańskiej 3" opowiedziano kilka historii związanych z pedofilią w Kościele i reakcją (lub jej brakiem) ze strony Karola Wojtyły. Większość - wbrew wrażeniu zarówno zwolenników, jak i krytyków materiału - to sprawy już publicznie opisywane, także w kontekście działań kardynała Wojtyły. To, co zrobił dodatkowo Gutowski, to przede wszystkim dotarcie do ofiar kościelnej pedofilii.