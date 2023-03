Sondaż o Janie Pawle II zaskoczył PiS. Kuluary huczą od plotek

Według naszych informacji (rzecznik PiS tego nie potwierdza) Jarosław Kaczyński mógłby ponownie pojechać do Wadowic, by oddać cześć papieżowi-Polakowi i stamtąd skierować przesłanie do wyborców. Jak słyszymy, taki pomysł krąży w partii. Czy sztab wcieli go w życie? - Prezes ma do odwiedzenia jeszcze wiele miejsc w całej Polsce, a w Wadowicach był w listopadzie. Zobaczymy - mówi jeden z naszych rozmówców.