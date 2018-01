Sędzia Tuleya donosi do prokuratury na posłów PiS. Mogli popełnić przestępstwo

Sędzia Igor Tuleya złożył zawiadomienie do prokuratury ws. składania fałszywych zeznań przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o zeznania wicemarszałka Terleckiego i posłów PiS: Andrzeja Melaka, Beaty Mazurek, Macieja Wąsika i Dominika Tarczyńskiego ws. głosowania w sali kolumnowej nad budżetem 16 grudnia 2016 roku.

W grudniu ub.r. warszawski sąd okręgowy, na mocy postanowienia sędziego Igora Tuleyi, uchylił decyzję prokuratury o umorzeniu śledztwa ws. posiedzenia Sejmu z 16 grudnia 2016 r.. To wtedy uchwalono m. in ustawę budżetową. Według sądu, prokuratura nie wyjaśniła, z jakiego powodu, kiedy i kto zdecydował o przeniesieniu obrad do Sali Kolumnowej.