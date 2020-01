Sędzia Paweł Juszczyszyn nie zobaczy list poparcia KRS? Jest reakcja CIS

Sędzia Paweł Juszczyszyn zobaczy "jedynie załączniki związane z kandydaturami do KRS zgłoszonymi przez obywateli" - tak wynika z komunikatu Centrum Informacji Sejmu. "Rozwiązanie takie pozwala zadośćuczynić postanowieniu sądu przy jednoczesnym poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, którymi Kancelaria Sejmu jest związana" - dodano.

Przypomnijmy: niedawno Sąd Okręgowy w Olsztynie poinformował, że sędzia Paweł Juszczyszyn pojedzie do Kancelarii Sejmu, aby osobiście zobaczyć listy poparcia do KRS. To miała być reakcja sędziego na decyzję Kancelarii Sejmu, która odmówiła ich przesłania do sądu, tłumacząc to między innymi bezpieczeństwem danych osobowych.