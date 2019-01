Sąsiedzi o Stefanie W., mordercy Pawła Adamowicza: normalny, zamknięty w sobie

Sąsiedzi Stefana W., mordercy prezydenta Gdańska, mówią, że bracia byli normalni. Nie było awantur, nie było wzywania policji. – Coś dłubali na podwórku przy motorach, przy samochodach – wspominają.

Pod siódemką, gdzie mieszkał morderca, nikt nie otwiera. Wymontowany jest także dzwonek do drzwi. Jest tabliczka z nazwiskiem i litery K+M+B na drzwiach. Sąsiedzi mówią, że mieszkanie było duże, może 100-metrowe, bo to stara Oliwa. Matka się wyprowadziła, zostało w nim czterech braci. Każdy miał swój pokój. W sumie pani W. wychowała sama, po śmierci męża w wypadku, 8 dzieci: 6 chłopców i 2 dziewczynki. Sąsiedzi mówią, że najstarszy brat miał 33 lata, a Stefan był tym urodzonym w środku.

Ludzie z klatki mówią, że bracia byli normalni. Nie było awantur, nie było wzywania policji. – Coś dłubali na podwórku przy motorach, przy samochodach – wspominają. – Mieli jakieś swoje małe biznesy. Była tylko jedna czarna owca. Ta czarna owca to 27-letni Stefan W. Jeden z sąsiadów wspomina: - Bracia normalnie wstydzili się na niego. Dla mnie to debil. Kto w okularach rabuje banki we własnej dzielnicy? Parę ulic stąd, na ul. Kołobrzeskiej.