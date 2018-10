Sanok. Prezes PiS skomentował wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych

- Pierwsza tura wyborów samorządowych przyniosła PiS „ogromny sukces”. W tych wyborach nie chodzi o władzę dla władzy. Chodzi o to, by samorządy działały uczciwie – mówił prezes Jarosław Kaczyński na sobotniej konwencji w Sanoku.

- Idziemy do przodu, zmieniamy Polskę. Likwidujemy patologie, prowadzimy uczciwą politykę społeczną, która doprowadziła już do tego, że w Polsce niemalże nie ma dzieci żyjących w nędzy, że różnice społeczne się zmniejszyły, że bardzo wiele rodzin uzyskało możliwość normalnego funkcjonowania, że rosną płace – wymieniał.

Zobacz także: Sikorski: Modlę się o to, by w Polsce doszło jeszcze do starcia Tusk-Kaczyński

Jego zdaniem, obecnie rząd PiS ma środki na to żeby „te zmiany, które w Polsce następują począwszy od polityki społecznej, a skończywszy na polityce dotyczącej obrony mogły następować”. – Bo nie mogłyby, gdybyśmy nie mieli na to pieniędzy, a przecież nasi przeciwnicy twardo twierdzili, że pieniędzy nie ma i nie będzie, a okazało się, że są – argumentował Kaczyński.

Wspominał też swojego zmarłego w smoleńskiej katastrofie brata Lecha Kaczyńskiego. - Niczego z tej zmiany, która dzisiaj następuje w Polsce, by nie było, gdyby nie on. Cały ten mechanizm polityczny, który doprowadził do tej zmiany został uruchomiony, a później był wspierany przez Lecha Kaczyńskiego, przez jego sukcesy, przez jego umiejętności, przede wszystkim przez jego głęboką wiarę, że można i trzeba Polskę zmienić, że 89 rok, to dopiero początek, a nie koniec tych zmian – mówił szef PiS.