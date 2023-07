Sanepid sprawdził ponad 100 lodziarni w regionie. Są wyniki

Zaznaczył, że kontrolowana jest m.in. czystość bieżąca pomieszczeń, urządzeń i sprzętu, zaopatrzenie zakładu w wodę oraz badania wody, warunki do higienicznego mycia i osuszania rąk, warunki i sposób przeprowadzania procesów mycia i dezynfekcji maszyny do lodów oraz sprzętu, higiena osobista oraz stan zdrowia personelu, usuwanie odpadów, terminy przydatności do spożycia/daty minimalnej trwałości żywności, warunki przechowywania żywności, zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego. Kontrolowane są procedury opracowane przez zakład oraz prowadzone zapisy.