Sanders: "Wiedza o UFO zostanie ujawniona jeśli zostanę prezydentem"

Bernie Sanders złożył nietypową deklarację. Polityk obiecał, że jeśli wygra wybory, to ujawni rządowe tajemnice dotyczące istot pozaziemskich.

Być może polityk Demokratów składając taką obietnicę liczy na głosy zwolenników szturmu na Strefę 51. Niedawno wydarzenie, które miało skupiać chętnych na wtargnięcie do bazy, w której według teorii spiskowych amerykański rząd skrywa tajemnice o UFO, zgromadziło pół miliona facebookowiczów.

Jego deklaracja, która może rozpalić do czerwoności umysły fanów teorii spiskowych, padła w wywiadzie na youtube’owym kanale Joe Regana.

Przemyślane działanie

Być może Sanders dyskretnie puszcza do tej grupy oko. Z drugiej jednak strony Clinton przed wyborami także skłaniała się w kierunku ujawnienia wiedzy o UFO, a nie pomogło jej to zdobyć głosów ludzi wierzących w to zjawisko.