Samochód "wystrzelił" z autostrady. Auto przerwało zabezpieczenia na drodze

Kierowca skody jechał w kierunku Rzeszowa. Z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z trasy, uderzył w ogrodzenie i przeciął drogę serwisową. - Wypadek rzeczywiście wyglądał bardzo poważnie, ale podróżujący samochodem mężczyzna przeżył. Na miejscu bardzo szybko pojawił się zespół ratownictwa medycznego, który zabrał go do szpitala. Kierowca był przytomny, w chwili gdy ratownicy zabierali go do karetki. Jest pod opieką lekarzy z tarnowskiego szpitala - mówił w rozmowie z dziennikarzami Radia Eska mł. bryg. Marcin Opioła, Oficer Pasowy straży pożarnej w Tarnowie.