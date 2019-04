"Sąd nad Judaszem" w Pruchniku. Sprawca poszukiwany. Jest postępowanie policji

Słomiana kukła Żyda wisiała na słupie w Pruchniku co najmniej kilkanaście godzin. Nikt nie zgłosił tego policji. - W trakcie incydentu również nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia - mówi WP oficer prasowy z KPP w Jarosławiu. Gmina "potępia paskudną inscenizację", a policja prowadzi postępowanie sprawdzające. Organizator zdarzenia prawdopodobnie nie jest mieszkańcem Pruchnika.

Po "sądzie" kukłę zaniesiono nad rzekę. Odcięto głowę, a tułów podpalono i wrzucono do wody. Jeden z mężczyzn, prawdopodobnie organizator wydarzenia, głowę kukły spakował do czarnej torby.

- Myślę, że to jest jakaś oddolna inicjatywa. Niekoniecznie mieszkańców Pruchnika - wyznaje w rozmowie z Wirtualną Polską Halina Stańko ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej. Jej zdaniem "główny wykonawca kary" nie należy do pruchnickiej społeczności. - Analizowaliśmy nagrania, próbowaliśmy ustalić personalia. Ten człowiek nie mieszka w Pruchniku. Nikt go nie zna. Sądzimy, że może został poproszony o to, wynajęty. Może przez kogoś, kto pamięta tę tradycję - dodaje kobieta.

"Paskudna inscenizacja"

- Nikt nie zgłaszał do urzędu miejskiego takiej informacji, że jest to przygotowywane. My nie wydawaliśmy żadnej zgody na to wydarzenie - mówi WP Agnieszka Wojdyła, zastępca burmistrza Pruchnika. - Pruchnik jest miejscowością mocno chrześcijańską. Takie postępowanie kilku osób oczerniających naszą miejscowość nie licuje z tymi wartościami. Jest nam bardzo przykro i ubolewamy, że coś takiego miało miejsce - dodaje. - To paskudna inscenizacja - ocenia.