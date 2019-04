Wielkanoc 2019. Pruchnik "osądził i ukarał" Judasza

Dzieci w Pruchniku świętują Wielkanoc inscenizacją linczu na Żydzie. W Wielki Piątek odżyła kontrowersyjna tradycja. Przed kościołem odbył się "sąd nad Judaszem". W biciu kukły mężczyzny z pejsami uczestniczyły dzieci zachęcane przez dorosłych.

W tym roku, jak informuje reporter "Ekspresu Jarosławskiego", doliczono jeszcze 5 "za to, że chcą odszkodowań od Polski" - to odniesienie do odszkodowań za mienie utracone podczas drugiej wojny światowej, których domagają się Żydzi w USA. "Sąd" kończy się na moście, gdzie kukle obcinana jest głowa, a wypatroszony tułów zostaje podpalony i wrzucony do rzeczki.