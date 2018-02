Saakaszwili z trzyletnim zakazem wjazdu na Ukrainę. "Wrócę o wiele wcześniej"

Były prezydent Gruzji, który niedawno został wydalony z Ukrainy, został ukarany zakazem wjazdu za naruszenie tamtejszych przepisów. Saakaszwili twierdzi, że z kraju wydaliła go nie Straż Graniczna, a prezydent Petro Poroszenko.

- Wydalił mnie z kraju oszalały kombinator, który boi się, że on i jego banda będą przegnani od koryta - napisał na Facebooku.

Saakaszwili twierdzi, że obecna władza na Ukrainie "już się skończyła", a on powróci na Ukrainę o wiele wcześniej niż za trzy lata. Były prezydent Gruzji spodziewa się, że do tego czasu Poroszenko zostanie skazany.

- Może przyniosę Petrowi Ołeksijowyczowi (Poroszence) paczkę do więzienia na pamiątkę lat studenckich, nie jestem pamiętliwy - oświadczył, nawiązując do czasów wspólnej nauki na Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie.

Jak wyjaśnił w piśmie skierowanym do obrońcy Saakaszwiliego Zastępca komendanta Straży Granicznej Ukrainy Wasyl Serwatiuk, były prezydent wjechał do kraju nielegalnie, a sąd odrzucił jego wniosek o ochronę prawną przed ekstradycją do Gruzji. Serwatiuk podkreśla, że "readmisja Saakaszwilego została przeprowadzona według standardowej procedury".