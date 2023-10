Są wyniki sekcji zwłok samorządowca PiS

Są wyniki sekcji zwłok Marka Ożgi, 60-letniego samorządowca z partii PiS z powiatu tarnobrzeskiego, który zginął w wypadku samochodowym. Wyniki zostały dostarczone do Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu. Tragiczny wypadek miał miejsce 11 września w miejscowości Nowy Grębów na Podkarpaciu. Ożga jechał samochodem osobowym i nie zatrzymał się przed znakiem STOP, doprowadzając do kolizji z półciężarówką. Trafił do szpitala i tam zmarł.