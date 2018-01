Są wyniki sekcji zwłok niemowlaka. Wujek dwukrotnie upuścił go na podłogę

​Rozległy uraz czaszkowo-mózgowy z krwiakiem podtwardówkowym i dużym obrzękiem mózgu doprowadził do śmierci 9-miesięcznego Krystiana z Kamiennej Góry - to wstępne wyniki przeprowadzonej sekcji zwłok. Przed tygodniem wujek dziecka dwukrotnie upuścił je na podłogę. Mężczyzna usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci - donosi RMF FM.

Do tragedii doszło 18 stycznia. Jak zeznał 22-letni Santiago D., w trakcie zabawy podrzucał chłopca do góry. W pewnym momencie dziecko wyślizgnęło się i upadło na podłogę, uderzając w nią głową. Wujek chciał pocieszyć płaczącego chłopca i wziął go na ręce. Chłopiec stracił jednak przytomność i ponownie wypadł mężczyźnie z rąk, uderzając o podłogę. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. 9-miesięczny Krystian trafił do szpitala w Kamiennej Górze, skąd przewieziono go do placówki w Legnicy.