Są razem 45 lat. Przeszli potworny kryzys

Z kolei w książce o tamtych wydarzeniach napisała tak: "Co za gnojek. Co on ze mną robi. Całe życie mi spieprzył" - przypomniała, jak wówczas myślała o mężu, po czym... opisała swój romans: "Chciałam odejść, gdy nasz synek miał półtora roku [...] Znalazłam. Zakochałam się, tak po prostu, nie wiadomo kiedy. Znowu ktoś zwracał na mnie uwagę".