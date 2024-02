500 traktorów zablokuje Wrocław. Dzień wyznaczony

- Politycy próbują wykorzystywać nasze blokady, żeby promować siebie. A my się do polityki mieszać nie chcemy. Przegoniliśmy z blokady wrocławskiego starostę, który przed wyborami chciał sobie robić z nami zdjęcia, przeganiamy też polityków PiS-u, którzy chcą nas wykorzystywać w walce z Tuskiem. A to nie jest protest przeciw temu czy innemu rządowi. Jego adresatem są instytucje europejskie - podkreśla Nikody.