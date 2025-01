Seria włamań do domów w jedną noc na jednej ulicy

O włamaniach powiadomili czytelnicy serwisu Poscigi.pl. Wszystko wydarzyło się w Raculce. W grudniu ub.r. jednej nocy doszło do przynajmniej sześciu włamań do domów. Sprawcy mieli włamywać się do domów między innymi przez okna. Wybierali takie, w których nie ma alarmów lub monitoringu oraz zasłonięte przed widokiem. Plądrowali mieszkania kiedy spali w nich domownicy.