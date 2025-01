Pokłócił się z sąsiadem i wezwał policję. Zapomniał, że jest poszukiwany

W sobotę, 28 grudnia 2024 r., dzielnicowi pojechali na interwencję, która miała dotyczyć nieporozumień sąsiedzkich. Problem, który był podstawą niezgody i wezwania policji, został rozwiązany bardzo szybko przez funkcjonariuszy, ale nie był to koniec tej historii.

Policjanci ustalili, że skierniewiczanin jest poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, zdziwił się takim obrotem sprawy. 48-latek został zatrzymany i przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach, a następnie do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.