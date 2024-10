Znęcał się nad matką. Skończył w areszcie

Mężczyzna zatrzymany

Po zgłoszeniu sprawy, funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania. Zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do komendy w Lubartowie, gdzie został osadzony w areszcie do czasu wykonania czynności procesowych. W związku z zaistniałą sytuacją sporządzona została również Niebieska Karta, co jest procedurą stosowaną w przypadku przemocy domowej.