Policja doskonale ją znała. Mieszkańcy się bali, doszło do tragedii

- Nie było mnie przy tej sytuacji, ale jak wróciłam z pracy, dowiedziałam się o tym i zobaczyłam te szyby, to zadzwoniłam do dzielnicowego – powiedziała nam inna z mieszkanek kamienicy. - On powiedział, że nic nie mogą zrobić, ale jak ona wróci i będę się czuła zagrożona, to mogę do nich zadzwonić. Powiedziałam, że po co, skoro oni przyjechali i nic z tym nie zrobili.