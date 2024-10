Sypie się trzydziesty konkret Koalicji Obywatelskiej. NFZ broni minister i wskazuje winowajcę

Jak do sprawy odnosi się narodowy Fundusz Zdrowia?

Paweł Florek, dyrektor Biuro Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ zapewnił WP, że "oddziały NFZ wysłały aneksy do szpitali" - co jest początkiem procedury rozliczeń. Centrala NFZ i rzecznicy wojewódzcy w komunikatach kierowanych do mediów podkreślają rolę minister zdrowia Izabeli Leszczyny w załagodzeniu kryzysu finansowego. Pada ten sam uspokajający komunikat. "We wrześniu 2024 r. otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia dotację w wysokości 1,6 mld zł, która pozwoli na rozliczenie świadczeń nielimitowanych za II kwartał 2024 r. w całym kraju".