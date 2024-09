Tragedia w Szpitalu Praskim. Stracił żonę, oskarża lekarzy

- Żona wstała rano i miała wyjść z psem na spacer. Mówiła, że coś dziwnie się czuje, ma opuchnięty język. Zaczęliśmy sprawdzać, od czego to może być. Podejrzewaliśmy jakąś reakcję alergiczną. Z początku nie wiedziałem, co z tym robić, czy dzwonić po karetkę, czy samemu jechać z żoną do szpitala. Ale jak zobaczyłem, że zaczyna puchnąć jej szyja, natychmiast pojechaliśmy na izbę przyjęć do Szpitala Praskiego - relacjonuje w rozmowie z "Faktem" pan Olgierd