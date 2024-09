Matka Grażyny R. z Malborka: Zamiast leków brała narkotyki

I dodaje: - Sprawy były często zgłaszane, a nikt nie reagował. Powinni prędzej ją gdzieś wziąć, leczyć, żeby do takiego czegoś nie doszło (do podpalenia kamienicy - przyp. red.). A wszystko, co było zgłaszane na policję, to wszystko mieli w nosie. Tu do nas też wiele razy policja przyjeżdżała. Ile razy z chłopakami tu się kłóciła. W swojego chłopaka rzucała butelkami z okna. Tragedia! Toć on z okna tu wyskoczył kiedyś, bo go lała, zamknęła i nie chciała wypuścić. W trzy miejsca w nodze włożyli mu śruby, tak się połamał.