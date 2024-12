Zaczął uciekać przed policją. Próbował zepchnąć radiowóz z drogi

Do zdarzenia doszło w minioną środę przed godziną 16.00. Funkcjonariusze zostali poinformowani o nietrzeźwym kierującym poruszającym się drogą Kłoczew-Ryki. W miejscowości Julianów zauważyli samochód marki Saab, którego kierowca nie zachowywał zasad bezpieczeństwa: włączał światła przeciwmgłowe, na przemian włączał kierunkowskazy oraz oślepiał innych kierujących światłami drogowymi.

Policjanci zdecydowali się zatrzymać pojazd, włączając sygnały uprzywilejowania, jednak kierowca nie reagował na wezwania do zatrzymania i rozpoczął ucieczkę .

W trakcie pościgu stwarzał poważne zagrożenie, zajeżdżając drogę radiowozowi i próbując go zepchnąć z drogi. Uciekinier został zatrzymany dopiero w miejscowości Kłoczew.

Po zatrzymaniu okazało się, że za kierownicą siedział 47-letni mieszkaniec powiatu ryckiego. Funkcjonariusze wyczuli silną woń alkoholu z ust mężczyzny, a sprawdzenie systemów informatycznych ujawniło, że posiada on cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. W związku z podejrzeniem jazdy pod wpływem alkoholu pobrano próbki krwi do badań, a mężczyznę umieszczono w policyjnym areszcie.