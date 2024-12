Atak w schronisku w Kielcach. Napastnicy usłyszeli zarzuty

25 grudnia rano dwóch mężczyzn zaatakowało pracowników placówki . Jeden z nich został poważnie ranny i trafił do szpitala. "Odniósł poważne obrażenia, stracił przytomność, zalanego krwią zabrała go karetka" - relacjonowali w środę pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt na swoim profilu na Facebooku.

Na miejsce wezwano policję. Okazało się, że napastnikami są ojciec i syn. Jak informuje rmf24.pl, przyjechali do schroniska, by odebrać swego psa - pitbulla, który wcześniej uciekł im z posesji.

Niestety mężczyźni od początku zachowywali się bardzo agresywnie. Najpierw jeden z nich pobił pracownika recepcji, a potem włamał się do boksów do psów i zabrał pittbula. "Podczas próby udaremnienia kradzieży doszło do pogryzienia suczki, a kolejni nasi pracownicy zostali pobici. Nawet po wezwaniu policji, przy funkcjonariuszach byliśmy wielokrotnie wyzywani i ubliżano nam od najgorszych" - relacjonowali zajście pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach.