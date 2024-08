Jej pies tonął w worku. Teraz właścicielka chce go z powrotem

Zdaniem pracowników przytuliska, Świetlik ma około 11 lat. To kundel zbliżony wyglądem do shih tzu. Poza wymienionymi problemami ze zdrowiem wszystko jest z nim w porządku. Nie wiadomo, czemu ktoś chciał go pozbawić życia. Obecnie nie można go adoptować, ponieważ musi pozostać do dyspozycji prokuratora.