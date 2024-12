Brutalna napaść w schronisku dla zwierząt. Pracownik "zalany krwią"

O bulwersującym zdarzeniu pracownicy schroniska dla zwierząt w Kielcach poinformowali na Facebooku. Ojciec i syn przyjechali do placówki, by odebrać swojego pitbulla. Zwierzę trafiło do przytuliska z ulicy po tym, jak uciekło z posesji. Niestety, odbiór psa zakończył się brutalną napaścią na pracowników schroniska.

"Dwóch agresywnych mężczyzn, prawdopodobnie pod wpływem narkotyków i/lub alkoholu wtargnęło na teren schroniska, najpierw jeden z nich pobił pracownika recepcji. Następnie włamał się do boksów i wykradł psa. Podczas próby udaremnienia kradzieży doszło do pogryzienia suczki, a kolejni nasi pracownicy zostali pobici. Nawet po wezwaniu policji, przy funkcjonariuszach byliśmy wielokrotnie wyzywani i ubliżano nam od najgorszych" - opisali całe zajście na Facebooku pracownicy schroniska.

Pracownik schroniska został ciężko pobity, kopano go w głowę, co doprowadziło do utraty przytomności. "Zalanego krwią zabrała go karetka. Pozostali pracownicy również odnieśli obrażenia - jeden był duszony, drugi ma rozbitą wargę i uszkodzone okulary, inni zostali poszarpani lub uderzeni. Napastnicy nie oszczędzali również kobiet, wielokrotnie ubliżali i zachowywali się agresywnie" - czytamy w poście na Facebooku.