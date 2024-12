Atak w schronisku w Kielcach. Pracownicy zostali pobici

W kieleckim schronisku dla zwierząt doszło do dramatycznych wydarzeń. 25 grudnia rano dwóch mężczyzn zaatakowało pracowników placówki. Jeden z pracowników został poważnie ranny i trafił do szpitala. "Odniósł poważne obrażenia, stracił przytomność, zalanego krwią zabrała go karetka" - relacjonują pracownicy schroniska na Facebooku.