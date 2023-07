Ogromne zadymienie w Biedronce. Większość towaru trafi do utylizacji

Z dodatkowych ustaleń wynika, iż wszystko zaczęło się od zaparkowanego renaulta. To ten pojazd w pewnym momencie zaczął się palić. Ogień uszkodził również znajdującego się nieopodal forda. Całe wnętrze sklepu zostało mocno zadymione. Biedronka obecnie jest zamknięta. Wszystko wskazuje na to, że większość znajdującego się w środku towaru, a dokładnie artykuły spożywcze, trafią do utylizacji. Straty wywołane pożarem będą ogromne.