Wracała z imprezy w wakacje, zniszczyła auto. Policja teraz ją złapała

Sprawa trafiła do Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko mieniu. Tam policjanci operacyjni rozpoczęli gromadzenie informacji, zabezpieczanie dowodów, wykonywali ustalenia i sprawdzenia, a wszystko po to, by wytypować i zatrzymać osobę podejrzaną o to przestępstwo. Pomimo upływu czasu operacyjni nie poprzestali w swoich działaniach i niedawno kobieta wpadła w ich ręce i została zatrzymana.