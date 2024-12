Robiły lewe zwroty na magazynie. Wyłudziły blisko trzy miliony złotych

Policjanci ze Zgierza (woj. łódzkie) zatrzymali 11 kobiet podejrzanych o zorganizowane wprowadzanie do systemów informatycznych nieprawdziwych informacji o zwrocie zakupionych towarów, co powodowało bezpodstawny zwrot kosztów za zakupiony towar. To 10 obywatelek Ukrainy i jedna Białorusinka, które według ustaleń śledczych mogły narazić pracodawcę na stratę blisko trzech milionów złotych.