Tragiczny wypadek pod Kielcami. Nie żyją dwie osoby

Wypadek w Zachodniopomorskiem. Dwie osoby nie żyją

Do innego tragicznego w skutkach wypadku doszło w piątek 14 kwietnia na drodze wojewódzkiej nr 156 w rejonie miejscowości Barlinek w województwie zachodniopomorskim. W wyniku zderzenia dwóch pojazdów śmierć na miejscu poniosły dwie osoby, a jedna została ciężko ranna. ofiary to 19-letni kierowca jednego z pojazdów oraz podróżująca drugim autem kobieta w wieku 66 lat. Wraz z nią jechał mężczyzna, w wieku 68 lat, który śmigłowcem LPR trafił do szpitala.